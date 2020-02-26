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18:47 26.02.2020

Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от прохождения ряда экспертиз

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Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от прохождения ряда экспертиз

Фигуранты дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве отказались от участия в ряде экспертиз, несмотря на публичные заявления о готовности содействовать установлению истины, заявляет Министерство внутренних дел Украины.

"Прежде всего речь идет об отказе Яны Дугарь от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемого и проведения ряда экспертиз: почерковедческой, судебно-психиатрической", - говорится в пресс-релизе МВД.

Также сообщается, что Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко - от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической экспертиз.

"Кроме того, и Андрей Антоненко, и Юлия Кузьменко отказались от одновременного допроса", - уточняют в МВД.

Следователи подчеркивают, что все трое подозреваемых отказались от прохождении проверки на полиграфе, при том что ранее Дугарь принимала участие в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Кузьменко давала согласие на его проведение.

На данный момент в следствии продолжается рассекречивание материалов негласных следственных действий и проводятся 32 судебные экспертизы.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

Теги: #шеремет #экспертиза #мвд
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