Замначальника налоговой службы в Харькове подозревается в служебной халатности, стоившей государству более 2,7 млн грн

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Полтаве, сообщили одному из заместителей начальника ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), а его подчиненному - о подозрении в невыполнении судебного решения (ч. 3 ст. 382 УК Украины).

"Следствием установлено, что должностные лица, будучи сотрудниками Главного управления ГФС в Харьковской области, в 2015-2017 годах препятствовали выполнению решений административного суда о возмещении налога на добавленную стоимость обществу, которое занималось продажей автомобилей. Из-за незаконных действий налоговиков, наряду с основным долгом (более 4 млн грн - ИФ), государство оплатило еще и более 2 млн.700 тыс. грн пени", - сообщается на официальном сайте ГБР.

По информации пресс-службы прокуратуры в Харьковской области, сейчас решается вопрос об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей и избрании в отношении них меры пресечения.