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18:17 26.02.2020

"Украинский киберальянс" прекратит деятельность в Украине до снятия обвинений с принесением извинений от СБУ за обыски

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"Украинский киберальянс" прекратит деятельность в Украине до снятия обвинений с принесением извинений от СБУ за обыски

Общественная организация "Украинский киберальянс" (Ukrainian Cyber Alliance) намерен прекратить работу по поиску и реагированию на киберугрозы до тех пор, пока правоохранительные органы не извинятся за проведенные обыски и обвинения относительно взлома информационной системы международного аэропорта "Одесса".

"Мы останавливаем всю деятельность в этой стране, пока не будет установлена справедливость, с наших членов не будут сняты эти абсурдные обвинения и не будут принесены извинения. Мы в данном случае требуем сатисфакции со стороны правоохранительных органов и представителей власти", - заявил на пресс-конференции член Ukrainian Cyber Alliance Тим Карпинский в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

При этом он уточнил, что альянс прекращает всю деятельность, которая как-либо связана с сотрудничеством с государственными и правоохранительными органами страны.

"Теперь не будет никаких ночных звонков о помощи, не будет публикаций, не будет консультаций днем и ночью разным государственным силовым ведомствам. Все остановилось", - заявил, в свою очередь, сооснователь компании Александр Галущенко.

Во вторник, 25 февраля, Главное управление Нацполиции Украины в Одесской области совместно со Службой безопасности Украины провели обыски по месту регистрации активистов и сооснователей общественной организации "Украинский киберальянс" Шона Таунсенда, А.Галущенко и Андрея Перевезия.

В "Киберальянсе" подчеркнули, что не имеют никакого отношения к размещению на табло аэропорта фотографии экоактивистки Греты Тунберг с бранной надписью на английском языке. Кроме того, члены организации напомнили, что задолго до этого прецедента передали как руководству аэропорта, так и правоохранительным органам Одессы информацию о наличии уязвимостей в системах аэропорта.

Как отметили члены "Киберальянса" на пресс-конференции, в ходе обысков правоохранители неоднократно нарушали Уголовно-процессуальный кодекс Украины, в частности изъяли часть техники, в том числе нерабочей.

"Когда во время обысков увидели объем носителей – они сказали, что у них столько (памяти – ИФ) нет. Они сделали посекторную копию с ноутбуков, но затем по требованию процессуального прокурора… было принято решение забирать все. Посекторные копии не брать, нужны оригиналы", - сообщил Галущенко.

При этом он заявил, что усматривает в действиях правоохранителей элемент устрашения – конфискован даже роутер, забирать который, по мнению эксперта киберполиции, не было необходимости.

По словам Перевезия, в ходе обысков у него был изъят ноутбук без батареи, без жесткого диска и без оперативной памяти, а также телефон ребенка. Была сломана дверь и перерезан интернет-кабель, ведущий в квартиру.

По мнению адвоката членов "Украинского киберальянса" Вадима Колокольникова, сложившаяся ситуация в целом похожа на попытки СБУ скомпрометировать членов организации.

"Ориентировочная стоимость изъятой техники еще уточняется. Как только мы подсчитаем ее количество – обратимся за возвратом", - подчеркнул он.

Адвокат также сообщил, что "Украинский киберальянс" будет обращаться с жалобами в Государственное бюро расследований о превышении полномочий сотрудниками Нацполиции и в суд с требованием вернуть изъятое имущество.

"Ukrainian Cyber Alliance объединяет специалистов по кибербезопасноти, киберзащите и информационной безопасности. Каждый из нас – сертифицированный специалист… И обвинять нас в том, что мы выкладываем фотографии потому что нам нечего делать – как минимум абсурдно", - заявил Перевезий.

В свою очередь Карпинский подчеркнул: Ukrainian Cyber Alliance уже третий год официально занимается проблемами кибербезопасности и проблемами объектов критической инфраструктуры Украины.

"За всю деятельность не было ни единого прецедента обвинять нас в каких-либо взломах или в нарушении целостности автоматизированных систем в этой стране", – подчеркнул он.

Теги: #сбу #украинский_киберальянс
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