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18:04 26.02.2020

Гоструда и Госпродпотребслужба с 27 февраля начинают информкампанию о том, как уберечься от коронавируса

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Гоструда и Госпродпотребслужба с 27 февраля начинают информкампанию о том, как уберечься от коронавируса

Государственная служба труда проведет информационную кампанию о том, как уберечься от коронавируса на предприятиях оптовой и розничной торговли, отельного, ресторанного бизнеса и транспорта, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проведет ее в детских садах и школах, сообщил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Это будет всеукраинская кампания с завтрашнего дня… Гоструда будет посещать точки в этом бизнесе. Планируется охватить 107 тыс. предприятий, мы идентифицировали наиболее важные, не во все будем заходить", – сказал Милованов в ходе пресс-брифинга в среду.

По его словам, кампания должна охватить 77 тыс. сотрудников.

"Это те, которые работают в местах большого скопления людей – на транспорте, в столовых и других местах. Будут привлечены специалисты по гигиене труда", – добавил министр.

Помимо этого, информкампанию проведет также Госпродпотребслужба.

"Инспекторы этой службы тоже проведут всеукраинскую компанию в учреждениях школьного и дошкольного образования", – пояснил Милованов.

Планируется охватить 27,5 тыс. школ и детских садов с привлечением 2,5 тыс. специалистов по санитарно-эпидемиологичному благополучию.

Он подчеркнул, что речь идет не об инспекционных проверках, а об информкампании, поэтому инспекторы не будут начислять штрафы. Кампания будет продолжаться несколько недель.

Теги: #коронавирус #милованов #госпродпотребслужба #гоструда
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