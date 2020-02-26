Украина должна ставить вопрос о включении в Соглашение об ассоциации с ЕС перспективы членства

Украина должна инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС в политической части и ставить вопрос о включении в него перспективы членства согласно статье 49 Договора о ЕС, заявил посол Украины, президент общественной организации "Украинская ассоциация внешней политики" Владимир Хандогий.

"На мой взгляд, в настоящее время у нас должны быть две абсолютно прагматичные и, вместе с тем, возможно, не такие уже легкие цели. Первое: нам надо говорить о пересмотре Соглашения об ассоциации с ЕС. Мы начали уже некоторые переговоры о зоне свободной торговли, квотах - это все хорошо. Но мы должны пересматривать соглашение в политической части и ставить вопрос о включении в это соглашение перспективы членства согласно статье 49 договора о ЕС", - сказал он на заседании президиума НАН Украины в Киеве в среду, где был презентован национальный доклад "Евроатлантический вектор Украины".

По словам дипломата, второй целью Украины является получение Программы действий по членству в НАТО. "И что касается НАТО. Наша стратегическая цель на сегодняшний день должна быть получение от НАТО устоявшегося механизма приобретения членства, а именно ПДЧ – Программы действий по членству. Любые другие паллиативные методы, меры или механизмы, они нас, к сожалению, не приближают к членству в НАТО", - подчеркнул Хандогий.