События

17:31 26.02.2020

Экс-глава Госпродпотребслужбы Глущенко назначен замминистра экономики

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Новым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, который будет отвечать за аграрное направление, назначен Сергей Глущенко, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в министерстве.

Глущенко с июля 2015 года по январь 2016 года занимал пост главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. До этого был советником IFC из группы Всемирного банка.

Теги: #глущенко #кадры #госпродпотребслужба
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