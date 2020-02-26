Экс-глава Госпродпотребслужбы Глущенко назначен замминистра экономики

Новым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, который будет отвечать за аграрное направление, назначен Сергей Глущенко, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник в министерстве.

Глущенко с июля 2015 года по январь 2016 года занимал пост главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. До этого был советником IFC из группы Всемирного банка.