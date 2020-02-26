Вступление в ЕС и НАТО должна быть движущей силой для внутренних преобразований в Украине- вице-президент НАН

Вступление в Европейский Союз и НАТО не может быть самоцелью для Украины, это должна быть движущая сила для внутренних демократических и социально-экономических преобразований, заявил вице-президент Национальной академии наук Украины (НАН) Сергей Пирожков.

"Украина должна применить евроатлантическую интеграцию как движущую силу внутренних демократических и социально-экономических превращений, поэтому вступление в НАТО и ЕС не может быть самоцелью", - сказал он, презентуя национальный доклад "Евроатлантический вектор Украины" на заседании президиума НАН Украины.

Пирожков отметил, что получение членства в НАТО до определенной меры сумеет облегчить реализацию евроинтеграционного курса Украины, поскольку для большинства стран Евросоюза первым шагом стало вступление в Альянс, а уже потом интеграция с европейскими структурами.

"Перспектива членства как в НАТО, так и в ЕС лежит исключительно в политической плоскости и зависит от того, насколько быстро и эффективно Украина будет реформироваться, внедрять стандарты ЕС и Североатлантического Альянса, усиливать демократические институты, сможет стать прогнозированной и стабильной страной евроатлантического пространства", - добавил он.

Кроме того, академик подчеркнул, что сейчас власти следует перейти к практическим действиям и разработке дорожной карты по подготовке предпосылок для получения согласия ЕС и НАТО на признание за Украиной перспектив членства и направления государственного развития на траекторию выполнения критериев членства в ЕС и НАТО. Он также считает, что Украине стоит дополнить деятельность, направленную на создание предпосылок для членства в ЕС и НАТО, усилиями в формате двусторонних отношений с США, Канадой, Великобританией, Германией, Францией, Польшей и другими странами-членами НАТО и ЕС.

Пирожков призвал в отношениях с ЕС исходить из национальных интересов Украины, а если они входят в противоречие с Соглашением об ассоциации, то в ходе консультаций с ЕС инициировать пересмотр, коррекцию или дополнение определенных статей соглашения.

"В отношениях с ЕС необходимо исходить из национальных интересов Украины. А если это входит в противоречие с Соглашением об ассоциации, то в ходе консультаций с ЕС следует ориентироваться на возможность пересмотра, коррекции или дополнения тех или иных статей соглашения, ведь не все его положения в полной мерой отвечают современным проблемам и трудностям, с которыми сталкиваются экономика Украины, а также экономики стран-членов ЕС, которые с целью защиты свих интересов периодически применяют протекционистские меры, тем самым нарушая условия соглашения", - пояснил вице-президент НАН.