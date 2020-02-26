В Европарламенте советуют побывавшим на севере Италии депутатам пройти двухнедельный карантин

В Европарламенте посоветовали депутатам, которые в последние две недели побывали в северных итальянских областях, пройти 14-дневный карантин, сообщает в среду итальянское телевидение.

Речь идет об областях Ломбардия, Пьемонт, Венето и Эмилия-Романья, на которые приходится львиная доля из почти 400 случаев заражения коронавирусом, выявленных в Италии.

Квестор Европарламента, занимающийся решением организационных вопросов, пояснил, что карантин был бы желателен и для работающих с депутатами помощников.