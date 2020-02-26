Минздрав Бразилии подтвердил первый в Латинской Америке случай заражения коронавирусом

Министерство здравоохранения Бразилии в среду подтвердило первый случай заражения коронавирусом у гражданина этой страны, сообщает "Аженсия Бразил".

Также это - первый подобный случай во всей Латинской Америке.

"Теперь мы увидим, как этот вирус будет вести себя в летний период в тропической стране", - сказал министр здравоохранения Луис Энрике Мандетта.

Заразившийся вирусом мужчина проживает в Сан-Паулу, ему 61 год, и недавно он провел две недели в итальянской Ломбардии. После возвращения на родину он почувствовал недомогание, обратился за медицинской помощью. У него взяли анализы на заражение коронавирусом, которые показали положительный результат.

В последние дни в Италии быстро растет число заболевших. Врачи выявили более 370 случаев заражения людей коронавирусом в этой стране. В 12 из этих случаев пациенты скончались.