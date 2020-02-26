В Житомире киберполицейский требовал взятку в биткоинах – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали работника структурного подразделения Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, подозреваемого в вымогательстве неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства.

Как сообщается на сайте СБУ, по версии следствия, киберполицейский требовал от местного жителя $5000 за непривлечение его к предусмотренной законодательством ответственности за распространение порнографической продукции, при этом изначально речь шла о перечислении ему средств в криптовалюте (биткоинах).

"Полицейский обещал фигуранту дела обеспечить "нужный" вывод компьютерно-технической экспертизы. Чтобы избежать разоблачения, киберполицейский сначала предложил перечислить средства в биткоинах на электронный кошелек. Однако из-за длительности этой процедуры он, наконец, согласился получить взятку в гривневом эквиваленте частями на банковский счет своего знакомого", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали офицера полиции в центре Житомира сразу после зачисления на его карту первого транша в размере 24 тыс грн. Ему объявлено о подозрении по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других должностных лиц отдела Нацполиции. В рамках открытого уголовного производства ведется досудебное следствие.