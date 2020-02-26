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16:32 26.02.2020

Суд не принял к рассмотрению апелляции адвокатов Порошенко на постановление о принудительном приводе на допрос в ГБР

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Суд не принял к рассмотрению апелляции адвокатов Порошенко на постановление о принудительном приводе на допрос в ГБР

Киевский апелляционный суд не принял к рассмотрению жалобы адвокатов пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко на решение о принудительном приводе его на допрос в Государственное бюро расследований, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.

"Киевский апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по данным жалобам, так как постановление не подлежит обжалованию", - сказала Геведзе.

Ранее в сети появились скан-копии решений Печерского районного суда Киева о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР, расположенный в Киеве по ул.Петлюры, 15. В частности, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский опубликовал на своем телеграм-канале в пятницу скан-копии двух таких документов.

Согласно первому, следственная судья Печерского районного суда Киева Кристина Константинова определила удовлетворить ходатайство следователя и осуществить привод Порошенко на допрос в кабинет №323а ГБР на 14:00 28 февраля 2020 года. Согласно второму, следственный судья того же суда Сергей Вовк постановил удовлетворить ходатайство следователя и осуществить привод Порошенко на допрос в кабинет №323 в ГБР на 14:00 6 марта 2020 года.

Исполнение вышеуказанных определения и постановления о приводе поручено соответствующим подразделениям органов Национальной полиции. Обжалованию они не подлежат.

Теги: #гбр #допрос #порошенко #суд
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