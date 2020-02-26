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15:28 26.02.2020

Киевская область готова принимать и лечить пациентов с коронавирусом

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Киевская область готова принимать и лечить пациентов с коронавирусом

Киевская область готова принимать и лечить пациентов в случае обнаружения у них коронавируса 2019-nCoV, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения ОГА.

"Учреждения здравоохранения Киевской области готовы принимать и лечить пациентов, в случае возникновения случаев коронавируса. Учреждения здравоохранения всех уровней пользуются в своей работе рекомендациями ВОЗ, Минздрава, а также придерживаются санитарных норм, - приводит слова директора областного ДОЗ Максим Ионов.

В ОГА напомнили, что в Киевской области определен ряд больниц с боксированными отделениями, к которым возможно госпитализировать людей с признаками острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Также отмечается, что в случае выявления признаков острых вирусных заболеваний у граждан, ГУ "Киевский областной лабораторный центр" имеет возможность провести соответствующие лабораторные исследования.

Теги: #киевская_область #коронавирус
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