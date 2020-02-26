Ситуация с коронавирусом на границе - под контролем в круглосуточном режиме – Госпогранслужба Украины

Государственная пограничная служба Украины осуществляет температурный скрининг граждан, въезжающих в страну, в ведомстве подчеркивают: ситуация с коронавирусом на границе находится под контролем.

"Температурный скрининг на границе. Ситуация контролируемая. Первым таким пунктом пропуска стал "Тиса" на границе с Венгрией, где в течение суток пограничники провели проверку температуры тела более чем 2,1 тыс. чел.", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в среду.

Отмечается, что глава ведомства лично взял под контроль организацию мероприятий, направленных на усиление контроля по недопущению распространения коронавируса в Украине, не только в данном пункте пропуска, но и в других, расположенных на границе с ЕС.

Кроме того, продолжается мобилизация всех необходимых ресурсов, в том числе по обеспечению приборами измерения температуры и средствами индивидуальной защиты.

"Эти меры Госпогранслужба осуществляет совместно с представителями Министерства здравоохранения Украины, Госфискальной службой и органами местного самоуправления", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 25 февраля было принято решение силами Госпогранслужбы Украины и Минздрава проводить температурный скрининг всех граждан, которые прибывают на территорию страны.

"Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232. Сегодня, к примеру, такими группами было на пункте пропуска "Тиса" осмотрено около 1 тыс. чел.", - цитирует пресс-служба МВД министра Арсена Аваков на заседании координационного совещания о ситуации по контролю за коронавирусом.

Кроме того, глава МВД добавил, что планируется введение температурного контроля и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.