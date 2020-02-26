События

14:36 26.02.2020

Почти все, кто проходит пробацию в Украине, не совершают преступления повторно – директор Центра пробации

2 мин читать

 

Практически все украинцы, которые проходят процедуру пробации, не нарушают предписаний и не совершают правонарушения повторно, что свидетельствует об эффективности 5-летней работы пробационной системы в стране.

В среду на брифинге в Киеве директор Государственного учреждения "Центр пробации" Олег Янчук напомнил, что закон "О пробации" был принят 5 лет назад, и за это время была построена альтернативная тюремному заключению система пробации.

По его словам, на сегодняшний день досудебные доклады, подготовленные Центром пробации, активно принимаются во внимание судами на стадии судебного процесса. Сотрудники пробации собирают информацию с характеристикой обвиняемого, причинами, которые привели к совершению преступления, предоставляют заключение о возможности исправления человека без тюремного заключения.

Надзорная пробация, связанная с контролем людей, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, также доказала на практике свою эффективность.

Янчук обратил внимание, что пробация применяется исключительно к тем людям, которые не совершали преступлений, связанных с насилием, не представляют опасности жизни и здоровью других людей.

"Мы сегодня можем заявить, что 95% людей, которые находятся на пробации, не нарушают условия и обязательства, возложенные на них законом и судом, не совершают повторных правонарушений", - сообщил директор Центра.

Он подчеркнул, что это является хорошим результатом. В настоящее время, как рассказал Янчук, пробацию проходит 61 тыс. человек, что вдвое больше, чем число находящихся в местах лишения свободы.

Теги: #пробация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:16 19.07.2018
Петренко заявляет о высокой эффективности пробационных программ для несовершеннолетних

Петренко заявляет о высокой эффективности пробационных программ для несовершеннолетних

15:58 05.02.2015
Украинский парламент принял закон о пробации

Украинский парламент принял закон о пробации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мужчина поджег себя под Офисом Зеленского из-за проблем с выделением земли

Боец ВСУ погиб на Донбассе с начала суток, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве

"Укрпошта" возобновила прием отправлений в Китай

Личности 13 свидетелей в деле о сбитом МН17 будут сохранены в тайне

ЕС 4 марта примет решение в отношении санкций для Януковича и его соратников. Ставицкого и Азарова из списка исключат – диписточник

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина поддерживает декларацию Комитета внутреннего транспорта Европейской экономической комиссии ООН

Ситуация с коронавирусом на границе - под контролем в круглосуточном режиме – Госпогранслужба Украины

Результаты исследований проб на новый коронавирус у эвакуированных из Уханя отрицательные

Мужчина поджег себя под Офисом Зеленского из-за проблем с выделением земли

Полиция открыла дело из-за распространения листовок с неправдивой информацией о кандидате в нардепы на округе 179

В Минске проходит встреча ТКГ

В Украине за неделю от гриппа скончались 10 человек

Украина считает пропавшими без вести в оккупированных Крыму и части Донбасса или в РФ до 500 человек

Фильмы о Крыме с 2020г будут получать дополнительные баллы на питчинге – Бородянский

Схрон с артснарядами, обложенный по периметру противотанковыми минами, обнаружила СБУ вблизи линии разграничения на Луганщине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА