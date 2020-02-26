Почти все, кто проходит пробацию в Украине, не совершают преступления повторно – директор Центра пробации

Практически все украинцы, которые проходят процедуру пробации, не нарушают предписаний и не совершают правонарушения повторно, что свидетельствует об эффективности 5-летней работы пробационной системы в стране.

В среду на брифинге в Киеве директор Государственного учреждения "Центр пробации" Олег Янчук напомнил, что закон "О пробации" был принят 5 лет назад, и за это время была построена альтернативная тюремному заключению система пробации.

По его словам, на сегодняшний день досудебные доклады, подготовленные Центром пробации, активно принимаются во внимание судами на стадии судебного процесса. Сотрудники пробации собирают информацию с характеристикой обвиняемого, причинами, которые привели к совершению преступления, предоставляют заключение о возможности исправления человека без тюремного заключения.

Надзорная пробация, связанная с контролем людей, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы, также доказала на практике свою эффективность.

Янчук обратил внимание, что пробация применяется исключительно к тем людям, которые не совершали преступлений, связанных с насилием, не представляют опасности жизни и здоровью других людей.

"Мы сегодня можем заявить, что 95% людей, которые находятся на пробации, не нарушают условия и обязательства, возложенные на них законом и судом, не совершают повторных правонарушений", - сообщил директор Центра.

Он подчеркнул, что это является хорошим результатом. В настоящее время, как рассказал Янчук, пробацию проходит 61 тыс. человек, что вдвое больше, чем число находящихся в местах лишения свободы.