События

13:52 26.02.2020

Мужчина поджег себя под Офисом Зеленского из-за проблем с выделением земли

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Мужчина поджег себя под Офисом Зеленского из-за проблем с выделением земли

В среду днем перед зданием Офиса президента Украины Владимира Зеленского пытался совершить акт самосожжения мужчина.

В среду в Киеве под Офисом президента проходит две акции протестов: медиков и жителей одной из громад. На видео с санкции, публикуемом в соцсетях, видно, что мужчина был объят пламенем и рядом находящиеся люди погасили огонь подручными средствами, в том числе одеждой и флагами, которые они принесли с собой на акции.

Впоследствии мужчина, представившийся Александром Бурлаковым из Сумской области, рассказал, что не имеет отношения к проходящим акциям протеста, а сделал это для того, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. По его словам, он уже не первый день приходит под ОПУ и пытается решить возникшие с земельным вопросом проблемы, но власти его не слышат. В частности, по его словам, чиновники не дали распаевать землю.

Мужчине оказали неотложную медицинскую помощь, покрыв пораженные участки – руки и лицо – лекарственными противоожоговыми и обезболивающими средствами, после чего его доставили в дежурящую на митинге карету "сокрой помощи", которая повезла его в медучреждение.

Между тем, в столичном главке полиции пока не располагают информацией об инциденте. "На место выехала группа", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в полиции Киева.

Под офисом президента в среду проходит несколько малочисленных митингов, в том числе здесь находится более сотни медиков, собравшихся на акцию против ликвидации больниц и урезания зарплат.

Теги: #зеленский #самосожжение
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