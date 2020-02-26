Полиция открыла дело из-за распространения листовок с неправдивой информацией о кандидате в нардепы на округе 179

Полиция открыла уголовное производство по факту распространения листовок, содержащих неправдивую информацию о кандидате в народные депутаты Украины по 179 округу (Харьковская область) Юлию Светличную.

"Следователем факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины... В настоящее время устанавливаются источники происхождения агитационных материалов и лица, причастные к их распространению", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, ранее в штабе Светличной заявили, что их кандидат не имеет никакого отношения к листовкам и газетам, на которых она изображена вместе с экс-президентом Украины Петром Порошенко и экс-министром здравоохранения Ульяной Супрун.

Наблюдатели общественной организации ОПОРА зафиксировали, что такую агитпродукцию распространяли через почтовые ящики жителям Краснограда. На листовках, оформленных в стиле БПП, изображение Светличной и Порошенко сопровождается надписью "Поддержи моего кандидата!". На листовках, где Светличная изображена с Супрун, написано "Продолжим внедрять медреформу Супрун". Кроме того, в ящики бросали буклеты с изображением Светличной и надписью "Юлия Светличная. Поддерживаю Украинскую православную церковь" и газеты с заголовком "Язык, церковь, победа!"

Как сообщалось, промежуточные выборы в Верховную раду по 179 округу пройдут 15 марта. Для участия в них зарегистрировались 40 кандидатов, в том числе экс-глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная. Она баллотируется как самовыдвиженец.