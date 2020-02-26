События

13:43 26.02.2020

В Украине за неделю от гриппа скончались 10 человек

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В Украине за неделю от гриппа скончались 10 человек

Минздрав сообщил, что в период с 17 по 23 февраля в Украине зарегистрировано 10 лабораторно подтвержденных летальных случаев из-за осложнений после заболевания гриппом.

Согласно сообщению на сайте ведомства, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 217,459 тыс. человек, из них 61,3% дети.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 19,3% превышает эпидемиологический порог, неэпидемический уровень сохраняется в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях и Киеве.

В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончалось 48 человек, ни один из них не был вакцинирован.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237,345 тыс. человек.

Теги: #минздрав #грипп
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