В Украине за неделю от гриппа скончались 10 человек

Минздрав сообщил, что в период с 17 по 23 февраля в Украине зарегистрировано 10 лабораторно подтвержденных летальных случаев из-за осложнений после заболевания гриппом.

Согласно сообщению на сайте ведомства, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 217,459 тыс. человек, из них 61,3% дети.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 19,3% превышает эпидемиологический порог, неэпидемический уровень сохраняется в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях и Киеве.

В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончалось 48 человек, ни один из них не был вакцинирован.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237,345 тыс. человек.