Украина считает пропавшими без вести в оккупированных Крыму и части Донбасса или в РФ до 500 человек

До 500 людей считаются Украиной такими, что исчезли без вести в оккупированном Крыму, на оккупированном Донбассе или в РФ, и принимаются к рассмотрению на будущий обмен, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы считаем, где-то до 500 людей, которые исчезли без вести... Именно потому мы требуем, чтобы на оккупированные территории был допущен "Красный крест", который должен проверить, кто из этих людей действительно находится за решеткой, а кто, к пребольшому сожалению, уже никогда не сможет вернуться в свои семьи", - сказал он журналистам на полях форума "Age of Crimea" в Киеве в среду.

Министр уточнил, что эта цифра касается всех, кто находится на территории оккупированного Крыма, на оккупированной части Украины и тех, кто находится в тюрьмах РФ. По его словам, все эти группы принимаются к рассмотрению на будущий обмен заключёнными.