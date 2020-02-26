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12:23 26.02.2020

Украине нужно на законодательном уровне установить четкое ограничение на сотрудничествос временно оккупированным Крымом - Пристайко

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Украине нужно на законодательном уровне установить четкое ограничение на сотрудничествос временно оккупированным Крымом - Пристайко

Украине необходимо существенно усилить национальную политику относительно временно оккупированного Крыма и на законодательном уровне установить четкое ограничение на сотрудничество с полуостровом в разных сферах, а также ответственность за его нарушение, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Что касается Украины, то давно назрел вопрос существенного усиления национальной политики относительно временно оккупированного Крыма. Она должна была бы на законодательном уровне установить четкое ограничение на сотрудничество с полуостровом в разных сферах и ответственность за его нарушение", - сказал он на форуме "Age of Crimea" в Киеве в среду.

По словам Пристайко, эффективность международной политики непризнания оккупации Крыма является пока явно недостаточной для ее трансформации в процесс деоккупации.

Теги: #крым #пристайко
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