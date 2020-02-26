Кабмин предложит Раде доплачивать отдельным категориям пенсионеров по 500 грн за поздний выход на пенсию

Кабинет министров предложит Верховной Раде установить доплату в размере свыше 500 грн за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук с закрытого заседания правительства.

"Решение правительства - в случае утверждения его парламентом - позволит повысить надбавки 1,38 тыс. пенсионерам и установить единый подход к определению их размера", – написал Гончарук в Телеграм-канале в среду.