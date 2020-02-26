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12:52 26.02.2020

Кабмин предложит Раде доплачивать отдельным категориям пенсионеров по 500 грн за поздний выход на пенсию

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Кабмин предложит Раде доплачивать отдельным категориям пенсионеров по 500 грн за поздний выход на пенсию

Кабинет министров предложит Верховной Раде установить доплату в размере свыше 500 грн за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук с закрытого заседания правительства.

"Решение правительства - в случае утверждения его парламентом - позволит повысить надбавки 1,38 тыс. пенсионерам и установить единый подход к определению их размера", – написал Гончарук в Телеграм-канале в среду.

Теги: #верховная_рада #пенсия #кабмин
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