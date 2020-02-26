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11:58 26.02.2020

"Укрпошта" возобновила прием отправлений в Китай

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"Укрпошта" возобновила прием отправлений в Китай

АО "Укрпошта" с 26 февраля возобновила прием всех видов экспортных отправлений в Китай, говорится на сайте компании.

"Это стало возможным благодаря помощи Посольства Китайской Народной Республики в Украине", - отметили в компании.

В "Укрпоште" подчеркнули, что сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет.

При этом импортные отправления из Китая продолжают доставляться в Украину. Однако из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены.

Теги: #укрпошта #китай
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