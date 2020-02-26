В ДТП во Львовской области в ДТП погибли 2 человека, один травмирован

Два человека погибли и один травмирован в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе "Киев-Чоп" во Львовской области, сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

"Сегодня в 7:10 поступило сообщение от дежурного доктора о том, что на трассе "Киев-Чо"п в селе Конюхов Стрыйского района произошло столкновение автомобиля "Форд фокус" и автомобиля БМВ Х3… В результате столкновения погиб 56-летний водитель "Форда" и его 50-летняя пассажирка", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, также пострадал водитель "БМВ", которого доставили в районную больницу в г.Стрый.

Расследование причин и обстоятельств аварии проводит полиция.