События

09:51 26.02.2020

На реках бассейнов Сяна, Днестра и Закарпатья ожидается подъем уровня воды

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На реках бассейнов Сяна, Днестра и Закарпатья ожидается подъем уровня воды

В среду и четверг на реках на западе Украины ожидается дальнейшее повышение уровней воды, предупреждает Госслужба Украины по ЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, 26 февраля вследствие добегания воды из притоков и верхних участков без опасных последствий продолжится повышение уровней воды на р.Тиса в створе поста Чоп 2,0 - 2,5м и р.Латорица в створе поста Чоп 0,4 - 0,7 м.

"26 - 27 февраля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) и реках Закарпатья ожидается формирование очередного тало-дождевого паводка с подъемом уровней воды на 0,3 - 1,5 м над уровнями 25 февраля на 8ч, без угрозы негативных последствий. В нижнем течении г.Боржава возможен начальный выход воды на заводь", - предупреждают в ГСЧС.

Теги: #вода #уровень_воды
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