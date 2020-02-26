В США считают неизбежным дальнейшее распространение коронавируса по территории страны

Директор американского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Нэнси Мессонье считает, что дальнейшее распространение нового типа коронавируса по территории США неизбежно.

"Вопрос не в том, случится ли это. Вопрос в том, когда это случится и сколько людей в этой стране получат это серьезное заболевание", - приводит издание The Hill слова Мессонье.

"Все больше стран сталкиваются с распространением (заболевания - ИФ) среди населения, успешное сдерживание его на наших границах становится все более сложной задачей", - добавила она.

По ее словам, данные о случаях заболевания на прошлой неделе в других странах повысили уровень обеспокоенности служб здравоохранения США.

На настоящий момент в США выявлено 53 случая заболевания на территории семи штатов.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаях.