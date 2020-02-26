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08:35 26.02.2020

Пограничники разоблачили украинца на перевозке через границу каннабиса

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Пограничники Львовского отряда на международном пункте пропуска "Грушив" предотвратили перевозку через границу вероятно партии каннабиса, сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Фейсбуке.

"Сегодня в международном автомобильном пункте пропуска "Грушев" пограничники Львовского отряда пресекли через государственную границу вероятно партии наркотического вещества. Его в Украину пытался ввезти наш соотечественник, предварительно спрятав в запасное колесо своего автомобиля марки "Мерседес"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при осмотре совместно с работниками таможни обнаружено почти 17 кг серо-зеленого порошкообразного вещества. Находку пограничникам помогла выявить служебная собака. Во время проведения экспресс-анализа установили, что данное вещество предположительно является каннабисом.

По данному факту проинформированы все компетентные службы.

Теги: #разоблачение #госпогранслужба #украина #граница #наркотики
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