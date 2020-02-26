Столтенберг призвал афганцев продемонстрировать национальное единство после выборов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогу президентских выборов в Афганистане заявил, что настало время, когда все ответственные политические силы должны вступить в диалог и объединиться ради мирного процесса, который является приоритетом для всех афганцев.

"Я призываю всех афганских политических деятелей воздерживаться от шагов, которые могли бы усилить напряженность и подорвать политическую стабильность. Я настоятельно призываю всех афганцев продемонстрировать национальное единство в поддержку мирного процесса", - говорится в заявлении главы Североатлантического альянса, опубликованном на сайте НАТО.

Он дал высокую оценку "решимости афганского народа, который осуществил свое демократическое право голосовать на выборах", и отметил роль афганских сил безопасности, "которые проявили профессионализм и храбрость, чтобы обеспечить голосование".

"НАТО по-прежнему твердо привержена долгосрочной безопасности и стабильности Афганистана", - заверил Столтенберг, отметив при этом продолжающуюся помощь стран альянса обучением и финансами афганским силам безопасности.