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08:08 26.02.2020

Столтенберг призвал афганцев продемонстрировать национальное единство после выборов

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Столтенберг призвал афганцев продемонстрировать национальное единство после выборов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогу президентских выборов в Афганистане заявил, что настало время, когда все ответственные политические силы должны вступить в диалог и объединиться ради мирного процесса, который является приоритетом для всех афганцев.

"Я призываю всех афганских политических деятелей воздерживаться от шагов, которые могли бы усилить напряженность и подорвать политическую стабильность. Я настоятельно призываю всех афганцев продемонстрировать национальное единство в поддержку мирного процесса", - говорится в заявлении главы Североатлантического альянса, опубликованном на сайте НАТО.

Он дал высокую оценку "решимости афганского народа, который осуществил свое демократическое право голосовать на выборах", и отметил роль афганских сил безопасности, "которые проявили профессионализм и храбрость, чтобы обеспечить голосование".

"НАТО по-прежнему твердо привержена долгосрочной безопасности и стабильности Афганистана", - заверил Столтенберг, отметив при этом продолжающуюся помощь стран альянса обучением и финансами афганским силам безопасности.

Теги: #заявление #афганистан #столтенберг #нато
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