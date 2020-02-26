События

06:23 26.02.2020

В Харькове директор построил склады и производственные помещения на самовольно занятой земле

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Харьковская местная прокуратура №2 сообщила о подозрении директору частного предприятия по факту самозахвата 3 га земли и самовольного строительства в Новобаварском районе города (ч.1,3 ст. 197-1 УК Украины) .

"На указанном земельном участке он (подозреваемый - ИФ) совершил самовольное строительство несколько десятков зданий, которые использовались как складские помещения и помещения для производства", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, своими действиями подозреваемый нанес государству ущерб более 329 тыс.грн.

Теги: #харьков #предприятие #подозрение #директор #украина
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