В Харькове директор построил склады и производственные помещения на самовольно занятой земле

Харьковская местная прокуратура №2 сообщила о подозрении директору частного предприятия по факту самозахвата 3 га земли и самовольного строительства в Новобаварском районе города (ч.1,3 ст. 197-1 УК Украины) .

"На указанном земельном участке он (подозреваемый - ИФ) совершил самовольное строительство несколько десятков зданий, которые использовались как складские помещения и помещения для производства", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, своими действиями подозреваемый нанес государству ущерб более 329 тыс.грн.