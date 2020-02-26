Елена Зеленская и австрийский посол обсудили сотрудничество в развитии безбаръерной среды

Елена Зеленская и посол Австрии в Украине Гернот Пфандлер договорились о налаживании сотрудничества в рамках международного "Партнерства Биарриц", сообщил сайт Офиса президента.

"Елена Зеленская инициировала присоединения Украины к "Партнерству Биарриц", основанного странами Группы семи для утверждения гендерного равенства, в декабре прошлого года, во время открытия третьего Украинского женского конгресса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди обязательств, которые берет на себя Украина как участница "Партнерства", кроме противодействия насилию и расширения возможностей женщин, есть создание инклюзивного и безбарьерного пространства, универсального и дружественного к семьям с детьми и маломобильным группам населения.

Как сообщили в пресс-службе, в процессе подготовки плана действий по созданию универсальной среды к супруге президента обратились представители министерства развития громад и территорий Украины с просьбой оказать содействие в налаживании обмена опытом между Австрией и Украиной.

Во время встречи с первой леди посол Австрии в Украине Пфандлер отметил, что в его стране за последние годы проведена колоссальная работа по созданию универсальной среды. Дипломат подчеркнул, что поскольку Австрия является федеративным государством, то многие решения зависят прежде всего от местной власти.

"Особенно полезным будет опыт города Вены, который имеет в этом направлении многолетнюю экспертизу. И это также может стать уместным толчком к расширению многолетнего сотрудничества Вены и Украины", - отметил Пфандлер.

Стороны договорились, что украинские эксперты наладят контакты с соответствующими австрийскими учреждениями. В планах - приглашение австрийских специалистов в Украину, а также визит украинской делегации в Вену.

В ближайшее время Зеленская также планирует встретиться с послом Федеративной Республики Германия в Украине Анкой Фельдгузен, поскольку Германия - еще одна страна-лидер, опыт которой будет полезным для Украины в создании безбарьерной среды.