События

05:05 26.02.2020

Елена Зеленская и австрийский посол обсудили сотрудничество в развитии безбаръерной среды

2 мин читать

 Елена Зеленская и посол Австрии в Украине Гернот Пфандлер договорились о налаживании сотрудничества в рамках международного "Партнерства Биарриц", сообщил сайт Офиса президента.

"Елена Зеленская инициировала присоединения Украины к "Партнерству Биарриц", основанного странами Группы семи для утверждения гендерного равенства, в декабре прошлого года, во время открытия третьего Украинского женского конгресса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди обязательств, которые берет на себя Украина как участница "Партнерства", кроме противодействия насилию и расширения возможностей женщин, есть создание инклюзивного и безбарьерного пространства, универсального и дружественного к семьям с детьми и маломобильным группам населения.

Как сообщили в пресс-службе, в процессе подготовки плана действий по созданию универсальной среды к супруге президента обратились представители министерства развития громад и территорий Украины с просьбой оказать содействие в налаживании обмена опытом между Австрией и Украиной.

Во время встречи с первой леди посол Австрии в Украине Пфандлер отметил, что в его стране за последние годы проведена колоссальная работа по созданию универсальной среды. Дипломат подчеркнул, что поскольку Австрия является федеративным государством, то многие решения зависят прежде всего от местной власти.

"Особенно полезным будет опыт города Вены, который имеет в этом направлении многолетнюю экспертизу. И это также может стать уместным толчком к расширению многолетнего сотрудничества Вены и Украины", - отметил Пфандлер.

Стороны договорились, что украинские эксперты наладят контакты с соответствующими австрийскими учреждениями. В планах - приглашение австрийских специалистов в Украину, а также визит украинской делегации в Вену.

В ближайшее время Зеленская также планирует встретиться с послом Федеративной Республики Германия в Украине Анкой Фельдгузен, поскольку Германия - еще одна страна-лидер, опыт которой будет полезным для Украины в создании безбарьерной среды.

Теги: #австрия #украина #сотрудничество
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:23 26.02.2020
В Харькове директор построил склады и производственные помещения на самовольно занятой земле

В Харькове директор построил склады и производственные помещения на самовольно занятой земле

03:41 26.02.2020
В 2020 г. на ремонт уборных в киевских школах выделили более 73 млн грн

В 2020 г. на ремонт уборных в киевских школах выделили более 73 млн грн

02:09 26.02.2020
Автомобиль патрульной полиции въехал в легковой автомобиль в Донецкой области

Автомобиль патрульной полиции въехал в легковой автомобиль в Донецкой области

00:33 26.02.2020
В КОГА состоялось совещание относительно мер предотвращения по коронавирусу в области

В КОГА состоялось совещание относительно мер предотвращения по коронавирусу в области

23:50 25.02.2020
Мариупольские предприятия "Метинвеста" в 2019г нарастили уплату налогов более чем на треть

Мариупольские предприятия "Метинвеста" в 2019г нарастили уплату налогов более чем на треть

23:19 25.02.2020
Трехсторонняя контактная группа обсудит в среду в Минске новые участки разведения на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа обсудит в среду в Минске новые участки разведения на Донбассе

22:33 25.02.2020
Правительство полностью контролирует ситуацию с коронавирусом

Правительство полностью контролирует ситуацию с коронавирусом

14:22 25.02.2020
Два случая заражения коронавирусом подтверждены в Австрии

Два случая заражения коронавирусом подтверждены в Австрии

10:08 25.02.2020
Украина и Турция договорились о расширении регулярного авиасообщения

Украина и Турция договорились о расширении регулярного авиасообщения

02:15 25.02.2020
Украинцы с круизного лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться в Украину

Украинцы с круизного лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться в Украину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Личности 13 свидетелей в деле о сбитом МН17 будут сохранены в тайне

ЕС 4 марта примет решение в отношении санкций для Януковича и его соратников. Ставицкого и Азарова из списка исключат – диписточник

В Италии число инфицированных коронавирусом превысило 300 человек, 10 скончались

В полиции Полтавщины опровергли свою предыдущую информацию об аресте четверых участников массовых беспорядков в Новых Санжарах

Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство против Кузьмина и Шуфрича из-за оговаривания Порошенко и Обамы – адвокат Головань

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти американского Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

США ввели санкции против 13 компаний и физлиц из РФ, КНР, Ирака и Турции за поддержку ракетной программы Ирана

В Украине будут измерять температуру всех граждан, прибывающих как через авиасообщение, так и через все автомобильные и ж/д пункты пропуска на границе - Аваков

Личности 13 свидетелей в деле о сбитом МН17 будут сохранены в тайне

Местонахождение незаконно осужденной в Крыму 64-летней украинки Довгополой неизвестно - Денисова

ЕС 4 марта примет решение в отношении санкций для Януковича и его соратников. Ставицкого и Азарова из списка исключат – диписточник

Зеленский назначил замглавы Минздрава Соловьева заместителем секретаря СНБО – указ

В аэропорту "Херсон" усилили меры безопасности из-за коронавируса

Под Пермью в РФ прорван магистральный газопровод "Ямбург-Елец-2", наблюдается огненный факел

Полиция ищет взрывчатку в ТЦ, медучреждениях ж/д и автовокзалах в Харькове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА