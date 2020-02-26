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03:41 26.02.2020

В 2020 г. на ремонт уборных в киевских школах выделили более 73 млн грн

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В 2020 году в столичных школах планируется ремонт уборных, на что выделили более 73 млн грн, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Вместе с группой экспертов мы разработали рекомендации для осовременивания туалетов в школах. В частности, предполагается полная замена устаревшего сантехнического оборудования, вентиляции, сетей водоснабжения, электрических сетей и канализации. Новая сантехника должна быть современной и удобной: мы отказываемся от напольных (так называемых «чаш Генуя») и рекомендуем обычные, качественные унитазы, умывальники и другую необходимую сантехнику. Таким требованиям будут соответствовать уборной после капитального ремонта. Дети в каждом образовательном учреждении Киева должны чувствовать себя комфортно, как дома", - отметил сообщили в КГГА.

Как отмечается, рекомендации предусматривают отдельные требования к ремонтным работам в зависимости от особенностей детей. Так, туалеты для 1-4 классов должны оборудовать детскими унитазами и отдельными перегородками не ниже 1,75 м, а высота раковины не должна превышать 0,5 м. Для учащихся 5-12 классов каждый санузел должен включать отдельное помещение для рукомойников и отдельное - для туалетных кабинок. Все кабинки должны быть разделены перегородками и оборудованы дверцами. В составе санузла для девушек обустраивать отдельную гигиеническую кабину, оборудованную унитазом, умывальником, гигиеническим душем.

"Мы предусмотрели требования для оснащения отдельных кабин для детей с инвалидностью. В универсальной кабине, кроме умывальника и унитаза, будет пространство для размещения колесного кресла, поручни, поворотные или открытые сиденья, зеркала на соответствующей высоте, крючки для одежды, костылей или других принадлежностей. Такая кабина обязательно должно быть на первом этаже каждого учебного заведения", - добавили в ведомстве.

Теги: #киев #ремонт #украина #туалеты
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