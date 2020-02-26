Автомобиль патрульной полиции въехал в легковой автомобиль в Донецкой области

В Мариуполе полицейский не справился с управлением служебного автомобиля и въехал в автомобиль Volkswagen Touareg, в результате чего пострадала пассажирка служебного автомобиля, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром 25 февраля 2020 в городе Мариуполе Донецкой области. Сотрудник Управления патрульной полиции в городе Киеве, находясь за рулем служебного автомобиля марки "Volkswagen Crafter", не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "Volkswagen Touareg". В результате ДТП пассажирка автомобиля "Volkswagen Crafter" получила телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ЕРДР внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Проводятся первоочередные следственные действия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, либо арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.