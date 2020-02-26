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00:33 26.02.2020

В КОГА состоялось совещание относительно мер предотвращения по коронавирусу в области

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В Киевской областной государственной администрации на совещании противоэпидемической комиссии обсудили меры по предотвращения занесения и распространения коронавируса 2019-nCoV в области, сообщила пресс-служба КОГА в Фейсбуке.

Как отмечается, во время заседания был поднят вопрос о состоянии готовности сотрудников аэропорта "Борисполь" к выявлению лиц, у которых будут подозревать коронавирус 2019-nCoV.

Также обсудили наличие инфекционных боксов, бригад врачей инфекционистов, костюмов, масок, респираторов; деятельность местных органов исполнительной власти в области по вопросам проведения противоэпидемических мероприятий и налаживание сотрудничества между сотрудниками аэропорта и медицинскими службами.

В настоящее время в КОГА работают над усовершенствованием плана противоэпидемических мероприятий по предотвращению, занесения и распространения на территории Киевской области острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Теги: #киевская_область #коронавирус #совещание #обладминистрация #украина
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