В КОГА состоялось совещание относительно мер предотвращения по коронавирусу в области

В Киевской областной государственной администрации на совещании противоэпидемической комиссии обсудили меры по предотвращения занесения и распространения коронавируса 2019-nCoV в области, сообщила пресс-служба КОГА в Фейсбуке.

Как отмечается, во время заседания был поднят вопрос о состоянии готовности сотрудников аэропорта "Борисполь" к выявлению лиц, у которых будут подозревать коронавирус 2019-nCoV.

Также обсудили наличие инфекционных боксов, бригад врачей инфекционистов, костюмов, масок, респираторов; деятельность местных органов исполнительной власти в области по вопросам проведения противоэпидемических мероприятий и налаживание сотрудничества между сотрудниками аэропорта и медицинскими службами.

В настоящее время в КОГА работают над усовершенствованием плана противоэпидемических мероприятий по предотвращению, занесения и распространения на территории Киевской области острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.