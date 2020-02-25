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23:19 25.02.2020

Трехсторонняя контактная группа обсудит в среду в Минске новые участки разведения на Донбассе

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Очередное заседание Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины пройдет в среду в Минске.

На предыдущем заседании, 12 февраля, в рамках ТКГ обсуждалось разведение сил и средств в районе Гнутово, однако окончательно этот вопрос не был решен. По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау, на заседании в среду дискуссия по разведению сил будет продолжена. "Я не могу сказать, что будет дальше, будут ли какие-то решения на следующей встрече, но это, конечно же, очень важно и было бы желательно", - отметила Грау после заседания ТКГ 12 февраля.

Кроме того, как ожидается, ТКГ обсудит вопрос обострения ситуации на Донбассе 18 февраля, а также продолжит обсуждение обмена удерживаемыми лицами, обеспечения водоснабжения через линию соприкосновения, выплат пенсий и дискуссию по вопросам особого статуса Донбасса, а также имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

Традиционно перед заседанием ТКГ проводят работу ее четыре подгруппы: по безопасности, по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам.

Как сообщалось, после предыдущего заседания ТКГ состоялся телефонный разговор президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Лидеры двух стран обсудили процесс освобождения удерживаемых на территории самопровозглашенных республик Донбасса и в РФ (в том числе в Крыму) граждан Украины, а также подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки".

Стороны также согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.

Теги: #белоруссия #ткг #украина #заседание
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