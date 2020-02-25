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22:33 25.02.2020

Правительство полностью контролирует ситуацию с коронавирусом

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Правительство полностью контролирует ситуацию с коронавирусом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ситуация с коронавирусом полностью под контролем, сообщила пресс-служба СНБО.

"Области отчитываются каждый день в 8:00 утра и в 16:00. Мы не ожидаем никаких неожиданностей. Завтра на 10:00 все областные администрации проведут заседание соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности. Они должны обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе, а также проверить все медицинские учреждения, которые, в случае необходимости, смогут принять инфицированных", - отметил Данилов.

Как сообщается, в связи с ситуацией по контролю коронавируса во вторник в министерстве внутренних дел Украины состоялось совещание под председательством Данилова.

В нем приняли участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, руководство Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения, Государственной миграционной службы.

В свою очередь, Аваков сообщил, что во вторник приняли решение силами Госпогранслужбы и Минздрава проводить температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины.

"Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232. Сегодня, к примеру, такими группами было на пункте пропуска "Тиса" осмотрено около 1 тыс. человек. Кроме этого, мы планируем ввести температурный контроль и на КПВВ на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей", - сказал Аваков.

Он отметил, что группы из пограничников и медиков будут дежурить посменно, все они обеспечении необходимыми средствами защиты.

"В случае, если наши специалисты зафиксируют человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания, они будут их отправлять на дополнительные обследования", - добавил министр.

Теги: #правительство #украина #контроль #коронавирус
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