Личности 13 свидетелей в деле о сбитом МН17 будут сохранены в тайне

Личности тринадцати свидетелей, которые проходят в деле о сбитом на Донбассе в 2014г Боинге малазийских авиалиний МН17, будут сохранены в тайне по причине мер безопасности, сообщает во вторник нидерландская новостная программа Nieuwsuur, ссылаясь на документы прокуратуры.

В частности, персональные данные этих 13 свидетелей не будут разглашаться, так как по данным прокуратуры, они "подвергаются значительным рискам".

Также Nieuwsuur утверждает, что располагает официальными обвинениями, которые были направлены четырем подозреваемым 2 октября прошлого года по их адресам, известным судебным органам. Однако доподлинно не известно, проживают ли они там в настоящее время.

Четырем подозреваемым выдвигают обвинения в убийстве, так как они "умышленно подвергли самолет опасности". Согласно прокуратуре, они предоставили "командиру (ам) и экипажу" ракеты "Бук" телефоны и информацию о точном месте для запуска ракеты. Кроме того, подозреваемые контролировали транспорт и участвовали в сокрытии "Бука" и экипажа.

Судебный процесс начнется 9 марта в судебном комплексе Схипхола, где предусмотрены повышенные меры безопасности.