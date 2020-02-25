События

20:47 25.02.2020

Личности 13 свидетелей в деле о сбитом МН17 будут сохранены в тайне

1 мин читать
Личности 13 свидетелей в деле о сбитом МН17 будут сохранены в тайне

Личности тринадцати свидетелей, которые проходят в деле о сбитом на Донбассе в 2014г Боинге малазийских авиалиний МН17, будут сохранены в тайне по причине мер безопасности, сообщает во вторник нидерландская новостная программа Nieuwsuur, ссылаясь на документы прокуратуры.

В частности, персональные данные этих 13 свидетелей не будут разглашаться, так как по данным прокуратуры, они "подвергаются значительным рискам".

Также Nieuwsuur утверждает, что располагает официальными обвинениями, которые были направлены четырем подозреваемым 2 октября прошлого года по их адресам, известным судебным органам. Однако доподлинно не известно, проживают ли они там в настоящее время.

Четырем подозреваемым выдвигают обвинения в убийстве, так как они "умышленно подвергли самолет опасности". Согласно прокуратуре, они предоставили "командиру (ам) и экипажу" ракеты "Бук" телефоны и информацию о точном месте для запуска ракеты. Кроме того, подозреваемые контролировали транспорт и участвовали в сокрытии "Бука" и экипажа.

Судебный процесс начнется 9 марта в судебном комплексе Схипхола, где предусмотрены повышенные меры безопасности.

Теги: #мн17 #тайна #свидетели
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:10 05.02.2020
Обвинения подозреваемым в деле МН17 было выдвинуто еще в июне прошлого года, сейчас идет процесс уведомления об их явке в суд

Обвинения подозреваемым в деле МН17 было выдвинуто еще в июне прошлого года, сейчас идет процесс уведомления об их явке в суд

14:40 10.01.2020
Госпогранслужба Украины задержала боевика, охранявшего сбитый самолет рейса МН17

Госпогранслужба Украины задержала боевика, охранявшего сбитый самолет рейса МН17

19:35 26.12.2019
Прокуроры Генпрокуратуры Украины продолжат работу над делом МН17 в составе международной и национальной следственных групп

Прокуроры Генпрокуратуры Украины продолжат работу над делом МН17 в составе международной и национальной следственных групп

20:14 06.12.2019
Замглавы МИД Украины Божок обсудил с послом Австралии прогресс в деле МН-17

Замглавы МИД Украины Божок обсудил с послом Австралии прогресс в деле МН-17

14:08 15.11.2019
В связи с новыми данными о возможной причастности к трагедии МН17 российских официальных лиц, ЕС вновь призвал все страны к сотрудничеству со следствием

В связи с новыми данными о возможной причастности к трагедии МН17 российских официальных лиц, ЕС вновь призвал все страны к сотрудничеству со следствием

14:54 14.11.2019
Следствие по делу о катастрофе МН17 подтвердило ежедневные контакты российской ФСБ с сепаратистами и боевиками на Донбассе

Следствие по делу о катастрофе МН17 подтвердило ежедневные контакты российской ФСБ с сепаратистами и боевиками на Донбассе

11:13 18.10.2019
Лидеры ЕС вновь призвали все страны сотрудничать со следствием в расследовании трагедии МН17

Лидеры ЕС вновь призвали все страны сотрудничать со следствием в расследовании трагедии МН17

19:37 11.10.2019
В Гааге готовится презентация фильма об МН17, дискредитирующего результаты работы Международной следственной группы - ИС

В Гааге готовится презентация фильма об МН17, дискредитирующего результаты работы Международной следственной группы - ИС

14:23 10.10.2019
Блок сожалеет в связи с передачей РФ Цемаха, но ценит, что была возможность его опросить

Блок сожалеет в связи с передачей РФ Цемаха, но ценит, что была возможность его опросить

14:09 10.10.2019
Зеленский заявляет, что нидерландская сторона понимает его правоту в вопросе обмена Цемаха

Зеленский заявляет, что нидерландская сторона понимает его правоту в вопросе обмена Цемаха

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС 4 марта примет решение в отношении санкций для Януковича и его соратников. Ставицкого и Азарова из списка исключат – диписточник

В Италии число инфицированных коронавирусом превысило 300 человек, 10 скончались

В полиции Полтавщины опровергли свою предыдущую информацию об аресте четверых участников массовых беспорядков в Новых Санжарах

Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство против Кузьмина и Шуфрича из-за оговаривания Порошенко и Обамы – адвокат Головань

Суд арестовал четырех участников беспорядков в Новых Санжарах

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине будут измерять температуру всех граждан, прибывающих как через авиасообщение, так и через все автомобильные и ж/д пункты пропуска на границе - Аваков

Местонахождение незаконно осужденной в Крыму 64-летней украинки Довгополой неизвестно - Денисова

ЕС 4 марта примет решение в отношении санкций для Януковича и его соратников. Ставицкого и Азарова из списка исключат – диписточник

Зеленский назначил замглавы Минздрава Соловьева заместителем секретаря СНБО – указ

В аэропорту "Херсон" усилили меры безопасности из-за коронавируса

Под Пермью в РФ прорван магистральный газопровод "Ямбург-Елец-2", наблюдается огненный факел

Полиция ищет взрывчатку в ТЦ, медучреждениях ж/д и автовокзалах в Харькове

В Италии число инфицированных коронавирусом превысило 300 человек, 10 скончались

В полиции Полтавщины опровергли свою предыдущую информацию об аресте четверых участников массовых беспорядков в Новых Санжарах

В Швейцарии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА