Местонахождение незаконно осужденной в Крыму 64-летней украинки Довгополой неизвестно - Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит российского омбудсмена Татьяну Москалькову принять меры для установления местонахождения украинской политзаключенной Галины Довгополой.

"С начала февраля 2020 года нет официального подтверждения, где именно на территории РФ содержится незаконно заключенная гражданка Украины Галина Довгополая", - написала Денисова на странице в Фейсбуке.

Денисова сообщила, что Довгополую незаконно задержали 27 ноября 2019 года силовики РФ на временно оккупированной территории Крыма, а впоследствии арестовали за якобы государственную измену. Омбудсмен отметила, что последнее известное место содержания гражданки Украины – "ФКУ СИЗО 2 ФСИН России по г.Москва".

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять меры для подтверждения местонахождения Галины Довгополой, а также проверить соблюдение прав, ведь родным и адвокатам до сих пор не удалось узнать о состоянии ее здоровья, обеспечении правовой и медицинской помощью", - сказано в сообщении.