В аэропорту "Херсон" усилили меры безопасности из-за коронавируса

В международном аэропорту "Херсон" пассажиров с симптомами, похожими на вирусные респираторные заболевания, будет осматривать фельдшер, сообщает пресс-служба Херсонской ОГА со ссылкой на первого заместителя директора КП "Херсонские авиалинии" Анатолия Ткача.

"В аэропорту определена отдельная эпидемиологическая карантинная стоянка для самолетов (если борт санитарный или на нем граждане с подозрением на болезнь). Персонал, привлеченный к обслуживанию рейсов, прибывающих из стран с усложненной эпидемической ситуацией, укомплектован респираторными масками, перчатками и средствами для дезинфекции", - говорится в сообщении на сайте ОГА.

Также отмечается, что перед трапами в аэропорту установлены специальные ковры, обработанные дезинфицирующим раствором, а в терминале - бактерицидная лампа.

"Пассажиров, у которых есть симптомы, похожие на вирусные респираторные заболевания, будет осматривать фельдшер аэропорта и будет измерять температуру с помощью бесконтактного термометра. В случае подозрения на коронавирус до приезда медработников людей изолируют в специальную комнату. Затем их будут доставлять в медицинское учреждение для комплексных консультаций и обследований", - подчеркнули в ОГА.

Так, принимать людей готова Херсонская областная инфекционная больница им.И. Горбачевского.

В то же время в ОГА отметили, что в Украине и, в частности, Херсонской области ни одного случая коронавируса не зафиксировано

"Херсонской областной государственной администрацией осуществляется ряд мер по предотвращению занесения и распространения в области коронавируса", - говорится в сообщении.