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20:00 25.02.2020

Под Пермью в РФ прорван магистральный газопровод "Ямбург-Елец-2", наблюдается огненный факел

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Под Пермью в РФ прорван магистральный газопровод "Ямбург-Елец-2", наблюдается огненный факел

В Пермском крае прорван магистральный газопровод, произошел пожар, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2". Взмыл огненный факел, происходит выгорание газа", - сказал источник.

Аварийный участок газопровода перекрыт. Пострадавших нет.

"Газ поставляется потребителям по резервной схеме", - сказал источник.

Источник в газовой отрасли добавил: "Пострадавших в результате инцидента нет. Угрозы населённым пунктам также нет. В данный момент идёт локализация аварии".

Это первая авария на магистральных объектах "Газпрома" в 2020 году. Примечательно, что с момента предыдущей аварии на газопроводе (в июле 2019 года) прошло непривычно долгое для подобной статистики время - почти семь месяцев. Всего за 2019 год "Интерфакс" насчитал семь аварий на магистралях газовой монополии.

Теги: #пермь #прорыв #россия #газопровод
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