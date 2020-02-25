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19:32 25.02.2020

Полиция ищет взрывчатку в ТЦ, медучреждениях ж/д и автовокзалах в Харькове

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Полиция ищет взрывчатку в ТЦ, медучреждениях ж/д и автовокзалах в Харькове

Полиция проверяет информацию о закладке взрывчатки жилых домах, медицинских учреждениях, торговых центрах, железнодорожном и автовокзалах (всего около 60 объектов) в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о минировании этих объектов поступила на электронную почту полиции около 15:40 во вторник.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Теги: #минирование #харьков
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