Полиция ищет взрывчатку в ТЦ, медучреждениях ж/д и автовокзалах в Харькове

Полиция проверяет информацию о закладке взрывчатки жилых домах, медицинских учреждениях, торговых центрах, железнодорожном и автовокзалах (всего около 60 объектов) в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о минировании этих объектов поступила на электронную почту полиции около 15:40 во вторник.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.