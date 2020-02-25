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19:30 25.02.2020

В Италии число инфицированных коронавирусом превысило 300 человек

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В Италии число инфицированных коронавирусом превысило 300 человек

Врачи выявили в Италии уже 316 случаев заражения людей коронавирусом, сообщает во вторник итальянское телевидение.

Ранее сообщалось, что семь человек умерли в Италии от последствий заражения этим вирусом.

Ранее во вторник поступали данные о 288 случаях заражения в Италии.

Согласно данным по состоянию на вечер вторника, наиболее напряженная обстановка сложилась в областях Ломбардия (240 случаев заражение и шесть умерших) и Венето (42 случая заражения и один умерший).

Кроме того, коронавирус присутствует и Эмилии-Романье, Пьемонте, Лацио, Трентино-Альто-Адидже, в Лигурии и на Сицилии. Врачи проверяют информацию о наличии случаев заражения в Тоскане.

В последние дни в Италии быстро растет число заболевших. В оппозиции обвиняют правительство в том, что не были заблаговременно приняты меры по защите страны от коронавируса.

 

Теги: #инфицированные #италия #коронавирус
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