HSBC продолжает поиски главного исполнительного директора

Британский HSBC Holdings Plc, крупнейший банк Европы, продолжит поиски нового главного исполнительного директора после того, как глава UniCredit SpA Жан-Пьер Мюстье прекратил переговоры по поводу этой должности.

При этом банк рассматривает возможность назначить на этот пост временно исполняющего обязанности CEO Ноэля Куина.

Совет директоров HSBC начал поиски нового главы осенью после ухода в отставку Джона Флинта. Куин является единственным кандидатом, который работает в компании, сообщил HSBC.

На прошлой неделе председатель совета директоров банка Марк Такер, который руководит процессом поиска, сказал, что совет директоров намерен придерживаться временных рамок в 6-12 месяцев, установленных в августе, и назвал процесс поиска "очень тщательным и строгим".

Представитель HSBC сообщила, что поиски продолжаются, дав понять, что Куин необязательно получит должность CEO. "Мы сказали про 6-12 месяцев и продолжаем работать в этих временных рамках", - сказала она.

HSBC на прошлой неделе отчитался о финансовых результатах. Чистая прибыль банка сократилась по итогам 2019 года более чем в два раза в связи со списаниями. HSBC заявил, что намерен приостановить программу обратного выкупа акций в 2020-2021 гг. в связи с запланированной реструктуризацией.