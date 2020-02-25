Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе во вторник, в том числе из 120- и 83-мм минометов

В течение суток вторника, 25 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия… Сегодня, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с н.п.Талаковка - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин; недалеко от н.п.Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по украинским позициям, а именно: в районе Катериновки - из 120-мм миномета - 10 мин.