Ни одного подтвержденного случая коронавируса на территории Буковины не

На территории Буковины не выявлено ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом Covid-19, сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак во время брифинга во вторник.

Как сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, на данный момент медики пока наблюдают за женщиной, которая вернулась из Италии и обратилась за помощью из-за повышения температуры. Сейчас она находится в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы.

"Женщина прилетела из итальянского города Бергамо в Сучаву, а оттуда автомобилем отправилась в Черновцы. Поскольку она могла контактировать с зараженными коронавирусом, ее изолировали. Пациентка получает адекватное лечение, взяты материалы для всех необходимых исследований, ждем результаты, - приводит слова заместителя директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Марии Полищук пресс-служба ОГА.

В свою очередь и.о. директора Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины Наталья Гопко, подчеркнула, что пока нет никаких оснований считать, что обнаружили именно случай коронавируса.

Она также сообщила, в пункте пропуска "Порубное" уже начали измерять температуру лицам, прибывающим из стран, где зафиксированы случаи коронавируса. Пограничникам для этого передали бесконтактные термометры.