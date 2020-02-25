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18:17 25.02.2020

Суд арестовал четырех участников беспорядков в Новых Санжарах

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Суд арестовал четырех участников беспорядков в Новых Санжарах

В Полтавской области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней четырем участникам беспорядков в пгт Новые Санжары, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"Сегодня подозрения в причастности к массовому беспорядку (ст.294 УК Украины) получили пять человек. Четырех из них суд взял под стражу сроком на 60 суток. Еще одному изберут меру пресечения после установления места пребывания", - цитирует отдел коммуникации начальника полиции Полтавской области Ивана Выговского.

В полиции также добавили, что одному мужчине, задержанному по подозрению в покушении на насильственные действия в отношении полицейского, суд определил 60 суток домашнего ареста без права покидать место жительства в ночное время суток.

 

Теги: #арест #новые_санжары #суд
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