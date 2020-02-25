События

17:57 25.02.2020

Мошенники, ссылаясь на связи с высшим руководством Украины, обещали должности глав ОГА в обмен на более $4 млн – Офис генпрокурора

1 мин читать
Мошенники, ссылаясь на связи с высшим руководством Украины, обещали должности глав ОГА в обмен на более $4 млн – Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора, совместно с СБУ и Нацполиция задержали во время передачи $550 тыс. группу лиц, которые пытались завладеть мошеннических путем денежными средствами гражданина в сумме $1,65млн за якобы содействие в назначении его на должность главы Житомирской областной государственной администрации, аргументируя указанные возможности своими связями с президентом Украины, премьер-министром, главой Офиса президента.

"В этот же день правоохранители задержали при получении первой части денежных средств в сумме $350 тыс. мужчину, который пытался завладеть мошенническим путем денежными средствами гражданина в сумме $3 млн 100 тыс. за якобы содействие в назначении его на должность главы Николаевской областной государственной администрации якобы через своих знакомых в Офисе президента Украины и Кабинете министров Украины", - сообщает во вторник пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно информации, в настоящее время проводятся первоочередные следственные действия в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Теги: #мошенничество #ога #прокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:19 22.02.2020
Четырем сотрудникам оккупационной "Прокуратуры Республики Крым" сообщили о подозрении за преследование проукраинских активистов

Четырем сотрудникам оккупационной "Прокуратуры Республики Крым" сообщили о подозрении за преследование проукраинских активистов

16:19 22.02.2020
Четырем сотрудникам оккупационной "Прокуратуры Республики Крым" сообщили о подозрении за преследование проукраинских активистов

Четырем сотрудникам оккупационной "Прокуратуры Республики Крым" сообщили о подозрении за преследование проукраинских активистов

18:59 20.02.2020
Правоохранители проводят обыски в рамках расследования по факту хищения средств, выделенных на строительство причала Николаевского порта

Правоохранители проводят обыски в рамках расследования по факту хищения средств, выделенных на строительство причала Николаевского порта

13:41 20.02.2020
В Киеве должностные лица государственного банка присвоили 80 млн грн - СБУ

В Киеве должностные лица государственного банка присвоили 80 млн грн - СБУ

06:59 20.02.2020
Украина и США обсудили реформу украинской прокуратуры и борьбу с терроризмом

Украина и США обсудили реформу украинской прокуратуры и борьбу с терроризмом

17:03 19.02.2020
Харьковчанину, торговавшему психотропами по почте, грозит до 12 лет тюрьмы

Харьковчанину, торговавшему психотропами по почте, грозит до 12 лет тюрьмы

16:14 18.02.2020
Дело "бриллиантовых прокуроров" передано на рассмотрение в Оболонский суд

Дело "бриллиантовых прокуроров" передано на рассмотрение в Оболонский суд

15:55 17.02.2020
В международной следственной группе по делу MH17 продолжают работу 4 прокурора из Украины

В международной следственной группе по делу MH17 продолжают работу 4 прокурора из Украины

16:03 15.02.2020
Прокуратура Крыма открыла дело по факту задержания ФСБ РФ в Азовском море украинского судна

Прокуратура Крыма открыла дело по факту задержания ФСБ РФ в Азовском море украинского судна

11:52 15.02.2020
Прокуратура сообщила о подозрении двум подозреваемым в убийстве пластического хирурга в центре Киева

Прокуратура сообщила о подозрении двум подозреваемым в убийстве пластического хирурга в центре Киева

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Обязанности главного санврача Украины могут быть возложены на замглавы Минздрава

Украина противодействует распространению нового коронавируса согласно рекомендациям ВОЗ - Радуцкий

Тест-систем для диагностики коронавируса в Украине достаточно - Радуцкий

В Украине готовы к приему больных с новым коронавирусом - Радуцкий

Боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток понедельника

ПОСЛЕДНЕЕ

В Минобороны планируют перейти на новую структуру ВСУ в марте

СБУ блокировала во Львовской обл. незаконный ввоз товаров на более 1,7 млн грн

Суд в течение суток рассмотрит меру пресечения организаторам беспорядков в Новых Санжарах – Варченко

Новый коронавирус у госпитализированного на Закарпатье мужчины не выявлен

Обязанности главного санврача Украины могут быть возложены на замглавы Минздрава

В аэропорту "Борисполь" проверяют только рейсы из Италии, в аэропорту "Киев" проверки здоровья пассажиров отсутствуют

Два случая заражения коронавирусом подтверждены в Австрии

ОАЭ приостановили все авиарейсы с Ираном из-за распространения коронавируса

Посольство готово к эвакуации украинцев с "Diamond Princess", если те передумают

Украина противодействует распространению нового коронавируса согласно рекомендациям ВОЗ - Радуцкий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА