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17:50 25.02.2020

В Минобороны планируют перейти на новую структуру ВСУ в марте

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В Минобороны планируют перейти на новую структуру ВСУ в марте

В марте должен произойти переход Вооруженных сил Украины на новую структуру, сообщила заместитель министра обороны Украины Алина Фролова.

"Но на данный момент все готово к тому, чтобы фактическое изменение структуры и изменение структуры управления произошло. Мы ждём только последний закон, который как только разблокирован будет парламентом, мы ожидаем, что будет проголосован. Потому что дата этих изменений планировалась в 2021 году. Мы перенесли их на более ранний этап и надеемся, что где-то в марте мы сможем фактически изменить структуру Вооруженных сил", - сказала она на "Форуме реформ: на пути к Вильнюсу" в Киеве во вторник.

По словам замминистра, это "огромное изменение", потому что Украина переходит от постсоветской структуры Вооруженных сил на современную структуру сил, которая отвечает НАТОвским стандартам, что даёт ВСУ возможность быть совместимыми со стандартами Североатлантического альянса, который внедряет другие принципы управления, применения сил, генерирования сил.

Теги: #всу #минобороны #планы
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