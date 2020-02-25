СБУ блокировала во Львовской обл. незаконный ввоз товаров на более 1,7 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины во Львовской области пресекли три факта контрабанды товаров европейских производителей на более чем 1,7 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ во вторник.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что несколько международных перевозчиков планируют противоправно переправить через государственную границу различные группы товаров из Европы. Так, при осмотре грузового автомобиля на пункте пропуска "Краковец–Корчева" правоохранители обнаружили под 22 тоннами азотной соли 100 коробок с незадекларированной одеждой почти на 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, на этом же пропускном пункте правоохранители помешали незаконному ввозу новых комплектующих к автомобилям. Установлено, что житель Львовской области спрятал запчасти в салоне и багажных отделениях восьми импортируемых "евроблях". По предварительным подсчетам стоимость не внесенного в декларации груза составляет 200 тыс. грн.

Также правоохранители предотвратили контрабанду продуктов питания на 500 тыс. грн. Отмечается, что товар житель Волынской области замаскировал среди строительных материалов.