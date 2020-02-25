События

16:59 25.02.2020

СБУ блокировала во Львовской обл. незаконный ввоз товаров на более 1,7 млн грн

1 мин читать
СБУ блокировала во Львовской обл. незаконный ввоз товаров на более 1,7 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины во Львовской области пресекли три факта контрабанды товаров европейских производителей на более чем 1,7 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ во вторник.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что несколько международных перевозчиков планируют противоправно переправить через государственную границу различные группы товаров из Европы. Так, при осмотре грузового автомобиля на пункте пропуска "Краковец–Корчева" правоохранители обнаружили под 22 тоннами азотной соли 100 коробок с незадекларированной одеждой почти на 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, на этом же пропускном пункте правоохранители помешали незаконному ввозу новых комплектующих к автомобилям. Установлено, что житель Львовской области спрятал запчасти в салоне и багажных отделениях восьми импортируемых "евроблях". По предварительным подсчетам стоимость не внесенного в декларации груза составляет 200 тыс. грн.

Также правоохранители предотвратили контрабанду продуктов питания на 500 тыс. грн. Отмечается, что товар житель Волынской области замаскировал среди строительных материалов.

Теги: #львовская_область #сбу #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:02 24.02.2020
СБУ задержала в Дрогобыче членов группировки, подозреваемых в совершении ряда резонансных преступлений

СБУ задержала в Дрогобыче членов группировки, подозреваемых в совершении ряда резонансных преступлений

09:04 23.02.2020
Полицейского задержали на получении взятки во Львовской области

Полицейского задержали на получении взятки во Львовской области

17:01 21.02.2020
СБУ совместно с Европолом и Евроюстом блокировали деятельность международной группировки контрабандистов

СБУ совместно с Европолом и Евроюстом блокировали деятельность международной группировки контрабандистов

14:42 21.02.2020
СБУ блокировала деятельность более 30 незаконных онлайн казино

СБУ блокировала деятельность более 30 незаконных онлайн казино

12:33 21.02.2020
Адвокаты обратятся в суд в связи с публикацией СБУ недостоверной информации о расхищении бюджетных средств чиновниками мэрии Днепра

Адвокаты обратятся в суд в связи с публикацией СБУ недостоверной информации о расхищении бюджетных средств чиновниками мэрии Днепра

17:31 20.02.2020
СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки об обнаружении в Украине вируса COVID-19

СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки об обнаружении в Украине вируса COVID-19

13:41 20.02.2020
В Киеве должностные лица государственного банка присвоили 80 млн грн - СБУ

В Киеве должностные лица государственного банка присвоили 80 млн грн - СБУ

06:37 19.02.2020
СБУ обнаружила в Херсонской области тайник с военными средствами поражения

СБУ обнаружила в Херсонской области тайник с военными средствами поражения

16:49 18.02.2020
СБУ вручила повестку на допрос экс-врио главы ГФС Гутенко по делу об отмене спецсанкций ВЭД

СБУ вручила повестку на допрос экс-врио главы ГФС Гутенко по делу об отмене спецсанкций ВЭД

14:32 18.02.2020
Украинцев, которых эвакуируют из Китая, не планируют размещать во Львовской области

Украинцев, которых эвакуируют из Китая, не планируют размещать во Львовской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Обязанности главного санврача Украины могут быть возложены на замглавы Минздрава

Украина противодействует распространению нового коронавируса согласно рекомендациям ВОЗ - Радуцкий

Тест-систем для диагностики коронавируса в Украине достаточно - Радуцкий

В Украине готовы к приему больных с новым коронавирусом - Радуцкий

Боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток понедельника

ПОСЛЕДНЕЕ

Мошенники, ссылаясь на связи с высшим руководством Украины, обещали должности глав ОГА в обмен на более $4 млн – Офис генпрокурора

В Минобороны планируют перейти на новую структуру ВСУ в марте

Суд в течение суток рассмотрит меру пресечения организаторам беспорядков в Новых Санжарах – Варченко

Новый коронавирус у госпитализированного на Закарпатье мужчины не выявлен

Обязанности главного санврача Украины могут быть возложены на замглавы Минздрава

В аэропорту "Борисполь" проверяют только рейсы из Италии, в аэропорту "Киев" проверки здоровья пассажиров отсутствуют

Два случая заражения коронавирусом подтверждены в Австрии

ОАЭ приостановили все авиарейсы с Ираном из-за распространения коронавируса

Посольство готово к эвакуации украинцев с "Diamond Princess", если те передумают

Украина противодействует распространению нового коронавируса согласно рекомендациям ВОЗ - Радуцкий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА