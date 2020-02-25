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14:54 25.02.2020

Обязанности главного санврача Украины могут быть возложены на замглавы Минздрава

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Обязанности главного санврача Украины могут быть возложены на замглавы Минздрава

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") полагает, что обязанности главного санитарного врача Украины будет выполнять заместитель министра здравоохранения, хотя не исключает, что это может быть и отдельная должность.

"Сегодня рассматривается вопрос, на кого будут возложены функции главного санитарного врача Украины. Скорее всего, на замминистра (здравоохранения – ИФ), который отвечает за общественное здоровье и будет главным санитарным врачом Украины. Мы так думаем. Или это будет еще одна должность", - сказал Радуцкий в эксклюзивном экспресс-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что видит на этой должности заведующую кафедрой инфекционных болезней национального медицинского университета им.Богомольца Ольгу Голубовскую.

"Если бы меня спросили, я вижу на этой должности Голубовскую. Но меня не спрашивают - это решает Кабмин", - сказал руководитель комитета.

Радуцкий высказал надежду, что Кабмин с этим решением затягивать не будет, поскольку это крайне необходимо сегодня.


Полный текст интервью Радуцкого будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #радуцкий #минздрав
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