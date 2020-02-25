ОАЭ приостановили все авиарейсы с Ираном из-за распространения коронавируса

ОАЭ со вторника полностью прекращают воздушное сообщение с Ираном из-за распространения там коронавируса нового типа (COVID-19), сообщило во вторник информационное агентство WAM.

Агентство приводит выдержку из сообщения Главного управления гражданской авиации ОАЭ, в котором говорится о "приостановке на неделю всех пассажирских и грузовых перевозок в и из Ирана, начиная с сегодняшнего дня".

При этом срок приостановки полетов может быть продлен.

Ранее авиасообщение с Ираном прекратил Оман, где у двух женщин, недавно вернувшихся из этой страны, было выявлено заражение коронавирусом.

Со среды оманский порт Хасаб приостанавливает импорт иранских товаров, сообщил оператор порта в своем Твиттере.

Кроме того, Бахрейн из-за ситуации с коронавирусом ввел запрет на поездки в Иран.

Ранее сообщалось, что границы с Ираном перекрыли пять соседних стран - Ирак, Турция, Афганистан, Пакистан и Армения.

Ряд ограничений на поездки в Иран также ввели Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Иордания и Грузия.

Ранее во вторник представитель министерства здравоохранения Ирана сообщил, что число зараженных "уханьским" вирусом в стране достигло 95, летальный исход зафиксирован в 15 случаях.

Между тем, в соседнем Ираке зафиксированы уже шесть случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших - семья из четырех человек, прибывших из Ирана, и иранский студент.