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14:11 25.02.2020

Украина противодействует распространению нового коронавируса согласно рекомендациям ВОЗ - Радуцкий

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Украина противодействует распространению нового коронавируса согласно рекомендациям ВОЗ - Радуцкий

Все противоэпидемиологические мероприятия в Украине в связи с возможной коронавирусной инфекцией COVID-2019 проводятся в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заверил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"На сегодняшний день Украина сделала все необходимое, что надо делать в такой ситуации в любой стране в соответствии со всеми рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сегодня действует оперативный штаб, который возглавляет премьер-министр Украины. Действия оперативного штаба контролирует Совет национальной безопасности и обороны (СНБО)", - сказал Радуцкий в эксклюзивном экспресс-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в настоящее время осуществляются все необходимые карантинные мероприятия по обсервации здоровых граждан Украины, которые были в зоне поражения и доставлены в Украину.

"Что касается подготовки страны, не дай Бог, к возникновению вируса, то разработаны планы мероприятий, которые полностью согласованы с рекомендациями ВОЗ. Плюс, они основываются на опыте тех стран, где уже есть коронавирус. Именно ВОЗ собирает, анализирует и структурирует этот опыт", - отметил народный депутат.

По словам Радуцкого, противоэпидемические мероприятия для Украины не новые, новый только этот вирус, ведь Украина имела опыт с SARS – атипичной пневмонией, эпидемией кори, а в советские времена - и с эпидемией холеры.

Глава профильного комитета также отметил, что в случае человека заражения коронавирусом включается план противоэпидемиологической безопасности.

"Будут проводиться все мероприятия согласно плану очага эпидемиологической опасности. То есть будет, в первую очередь, обеспечено ограничение самой больницы, куда будет доставлен этот больной, естественно, будет ограничение передвижения", - сказал Радуцкий.


Полный текст интервью Радуцкого будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #коронавирус #радуцкий #воз
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