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12:18 25.02.2020

Число заражённых коронавирусом в Южной Корее приближается к тысяче, 10 человек умерли

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Число заражённых коронавирусом в Южной Корее приближается к тысяче, 10 человек умерли

Число лиц, инфицированных коронавирусом COVID-19, возросло до 977 человек, сообщает во вторник агентство "Рёнхап" со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее сообщалось, что число заболевших составляло 893 человека.

Агентство отмечает, что большинство новых случаев инфицирования приходится на эпицентры распространения заболевания в Южной Корее - город Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто. Именно с этими двумя районами связаны 70% случаев заболевания COVID-19 в Южной Корее.

Также агентство указывает, что с 18 февраля, когда в Южной Корее был отмечен 31 случай заболевания коронавирусом, число зараженных выросло в 30 раз.

Агентство напоминает, что в Южной Корее отмечены 10 летальных исходов в результате заражения COVID-19. При этом по итогам сдачи анализов 39 327 жителями Южной Кореи 13 880 остаются в карантине.

Тем временем в Тэгу прибыл с визитом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В частности, он пообещал местным жителям, что правительство не пожалеет никаких усилий для снижения скорости распространения заболевания.

Также Мун Чжэ Ин заявил, что "эта неделя должна стать переломным моментом в отношении тенденции с ростом числа подтвержденных случаев заражения".

Ранее стало известно, что южнокорейские власти разрабатывают меры по введению жесткого карантина вокруг Тэгу и Кёнсан-Пукто, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Теги: #южная_корея #коронавирус
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